Conviene chiedere un prestito o usare i propri risparmi?

La guerra tra Russia e Ucraina che oramai dura da tempo, il conflitto israelo-palistinese, le oscillazioni continue dei mercati e il costo della vita sempre più alto stanno provocando non pochi timori tra i cittadini. È diventato, quindi, ancora più difficile decidere se ricorrere a un prestito o se utilizzare i propri risparmi. Da una parte c’è infatti il timore che le condizioni attuali possano peggiorare per cui richiedere un prestito potrebbe essere gravoso. Dall’altra, invece, c’è la paura di intaccare i risparmi messi da parte con tanto sudore per ritrovarsi poi senza alcun salvagente nel caso di un imprevisto. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Conviene chiedere un prestito o usare i propri risparmi?

