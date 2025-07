Il design espressivo per le impostazioni dell’Account Google è in rollout su Android 16

Google ha avviato il rollout, per tutti gli utenti Android 16, del nuovo design M3E per le impostazioni dell'Account Google.

In questa notizia si parla di: google - design - impostazioni - account

