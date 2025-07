I funzionari del governo tedesco hanno sottolineato che considerano il documento, ancora senza nome, come il completamento del triangolo dei trattati di amicizia tra Germania, Francia e Regno Unito, noto anche come E3. Ciò potrebbe essere in parte dovuto al desiderio di alleviare la FOMO (fear of missing out, paura di perdersi qualcosa) dei francesi, che hanno seguito i negoziati con sospetto, temendo che gli accordi bilaterali potessero aggirare la politica dell’UE. “Quando i tuoi due migliori amici fanno progetti senza di te, sei costretto a guardare con attenzione”, ha detto un diplomatico francese a Euractiv lo scorso autunno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal G5 all’E4: la nuova geografia dei supergruppi in Europa