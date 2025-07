Raccolta fondi per ricostruire l' azienda agricola Töllerhof | Un esempio concreto di sostenibilità

Una raccolta fondi per il Töllerhof di Lagundo, l’azienda agricola altoatesina che nella notte del 5 luglio è stata colpita da un incendio. È questa l’iniziativa lanciata su GoFundMe dagli amici di Josef Kröss, il gestore dell’attività . “La sua azienda è simbolo di agricoltura sostenibile. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

