Arezzo, 17 luglio 2025 – Alessandro Gori aka Lo Sgargabonzi ci racconta la storia del serial killer più misterioso di sempre in uno spettacolo satirico ma anche di divulgazione criminologica, nonché di interpretazione e rielaborazione dal vivo dei momenti topici del processo ai Compagni di Merende. Stasera alle 21.30- Chiostro di San Francesco. Dal Vanni al Lotti passando per Nesi, Faggi, Butini, Angiolina, Canessa, Sperduto, Ghiribelli e il tipo di Pontassieve con la cartellina sulle ginocchia. Saranno sciorinati memoriali, interrogatori, arringhe, aste guidamolla, blocconote Skizzen Brunnen, portasaponi Deis e nuove tesi scioccanti plasmate per l'occasione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Lo Sgargabonzi”: lo speciale Pacciani