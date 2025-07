Acri quartiere Resistenza | Dalla Regione ancora non pervenuti i lavori sugli argini che stanno franando

ResponsabilitĂ della Regione sui lavori in ritardo lungo gli argini dei fiumi forlivesi: è la protesta che viene mossa da Raffaele Acri, consigliere del Quartiere Resistenza. "Continuano i difficili esercizi di funambolico equilibrismo del Partito Democratico in merito alla critica espressa sulla. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Lavori lungo l'argine del Montone a Schiavonia, le critiche di Raffaele Acri (quartiere Resistenza) - Riceviamo e pubblichiamo: "Alcuni residenti hanno fatto pervenire alcune foto di un intervento non meglio precisato e circostanziato disposto dalla regione Emilia Romagna per rimuovere i sedimenti dal letto del fiume Montone nel tratto prospicente il ponte di Schiavonia, molto prevedibilmente.

Acri (quartiere Resistenza): "Il mostro di via Spontoni compie 16 anni. Cosa può farsene il reggimento?" - "Il penoso primato che riguarda il mostro di Via Spontoni che si stagna dallo skyline visibile dalla tangenziale della città da oltre 16 anni, si condisce quest’anno con un regalo, figlio di una irricevibile ipocrisia del Ministero della Difesa, infatti quest’ultimo dopo aver concluso in maniera.

Quartiere Resistenza, prima assemblea - MSN - Il nuovo comitato del quartiere Resistenza invita tutti i suoi abitanti a partecipare alla prima assemblea pubblica che si terrà domani alle 20 al circolo Primavera di via Angeloni 56. Lo riporta msn.com