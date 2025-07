Femminicidio a Macherio moglie morta soffocata dal marito dopo una lite in strada davanti ad alcuni passanti

Nuovo femminicidio a Macherio, dove una donna sarebbe stata uccisa dal marito, con cui era in fase di separazione, dopo una lite avvenuta in strada. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio a Macherio, moglie morta soffocata dal marito dopo una lite in strada davanti ad alcuni passanti

In questa notizia si parla di: femminicidio - macherio - marito - lite

Femminicidio a Macherio, 34enne strangolata dal marito in una caserma dismessa - Ancora un femminicidio in Lombardia, nella serata di mercoledì 16 luglio. Una donna di 34 anni è stata strangolata dal marito in via Visconti di Modrone a Macherio, nella provincia di Monza e Brianza.

Femminicidio a Macherio (Monza), strangola la compagna in strada: cadavere scoperto dai figli - La lite in piena notte è sfociata in tragedia. Il convivente, 34 anni, la uccide e viene fermato dai carabinieri

Femminicidio a Macherio, moglie morta soffocata dal marito dopo una lite in strada davanti ad alcuni passanti; Strangola la moglie in strada davanti ai passanti, morta una 34enne: fermato il marito; Femminicidio in Brianza: 34enne strangolata dal marito nell’ex caserma dei carabinieri.

Femminicidio a Macherio, donna di 34 anni strangolata dal marito in una caserma dismessa: l’allarme dei due figli adolescenti - L’allarme lanciato dai due ragazzi che non l’avevano vista rincasare. Da ilgiorno.it

Macherio, uccide la moglie in strada soffocandola al culmine di una lite: il dramma sotto gli occhi dei passanti - Dramma a Macherio, vicino a Monza, dove un uomo ha ucciso la moglie soffocandola alla fine di un litigio. Riporta msn.com