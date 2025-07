Forlì, 17 luglio 2025 – Auto pirata investe e uccide una donna all’alba. E’ la tragedia avvenuta questa mattina intorno alle 5 vicino a Cusercoli, frazione di Civitella di Romagna situata nell'appennino forlivese. La 50enne è stata travolta da un’auto che non si è fermata a soccorrerla. Il personale sanitario e le forze dell'ordine sul posto hanno constatato il decesso della donna. Non è chiaro se la vittima stesse tentando di attraversare la strada o se stessa camminando sul bordo. I carabinieri sono alla ricerca del pirata della strada. Al vaglio le testimonianze di chi era in un vicino bar e le immagini di telecamere di sicurezza che potrebbero avere ripreso l'auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto investe e uccide una donna: è caccia al pirata della strada