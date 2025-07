Meloni da mesi attacchi inaccettabili di Israele a civili

I raid israeliani su Gaza colpiscono anche la chiesa della Sacra Famiglia. Sono inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azione militare pu√≤ giustificare un tale atteggiamento. Lo dichiara la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Meloni, da mesi attacchi inaccettabili di Israele a civili

Morti sul lavoro, la strage senza fine: 138 vittime in due mesi. Il Primo Maggio triste di chi ricorda. Meloni: ¬ęDobbiamo agire¬Ľ - L'ultimo dramma si √® verificato il 29 aprile, solo due giorni fa. Un operaio di 35 anni¬†√®¬†morto¬†schiacciato dalla pala del Bobcat¬†a Soresina, nel Cremonese.

Scian√≥ (Movimento Indipendenza): ‚ÄúAlemanno in carcere da sei mesi. Meloni √® indifferente?‚ÄĚ - ‚ÄúGianni Alemanno √® in carcere da quasi sei mesi. Giorgia Meloni sicuramente ne √® a conoscenza. Secondo voi ne rimane indifferente, √® dispiaciuta o altro?‚ÄĚ √ą la provocatoria riflessione diffusa oggi da Pino Scian√≥, esponente del Movimento Indipendenza, che ha scelto i social per sollevare interrogativi sul silenzio del presidente del Consiglio nei confronti dell‚Äôex sindaco di Roma, detenuto a Rebibbia.

Meloni regina dei social: in soli sei mesi quasi 1,3 milioni di nuovi follower. Schlein&co c‚Äô√® un ‚Äúpremio di consolazione‚ÄĚ - Giorgia Meloni si conferma regina dei social: anche nel semestre che si √® appena concluso la premier non solo consolida la propria leadership digitale su tutte le piattaforme, ma attrarre il maggior volume di interazioni complessive.

Sono arrivate le letterine di Trump che preannunciano dazi al 30%. E pensare che Meloni si era candidata a 'pontiera' per "zero" dazi, poi aveva detto che andavano bene anche al 10%, con oltre 100mila posti di lavoro a rischio. Una trattativa assurda, da dilett Vai su Facebook

