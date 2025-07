Gaza colpita la chiesa della Sacra Famiglia | due morti Ferito a una gamba padre Gabriel Romanelli Meloni | Attacchi inaccettabili di Israele su civili

Colpita da un raid la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Secondo quanto apprende l'Ansa, ci sarebbero due morti e 6 feriti gravi mentre padre Gabriel Romanelli, il parroco, sarebbe rimasto.

Attacco di droni, colpita nave con aiuti umanitari per Gaza: doveva imbarcarsi anche Greta Thunberg – Video - (Adnkronos) – Una nave che trasporta aiuti umanitari diretti alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza è stata colpita da droni e ha preso fuoco in acque internazionali, al largo delle coste di Malta.

Malta, nave umanitaria per Gaza colpita da drone accusa Israele - Gli organizzatori della ‘Freedom Flotilla’, movimento impegnato a consegnare aiuti umanitari alla Striscia di Gaza sfidando il blocco israeliano, sostengono che una loro nave è stata attaccata durante la notte da un drone che l’ha presa di mira due volte, provocando un incendio a bordo e una breccia nello scafo.

Nave Freedom Flotilla con aiuti per Gaza colpita da drone - Malta, 2 mag. (askanews) - Un'imbarcazione della Freedom Flotilla in viaggio con aiuti e 30 attivisti internazionali verso la Striscia di Gaza è stata colpita nella notte da un drone al largo di Malta, in acque internazionali: l'ong Freedom Flotilla Coalition, impegnata per porre fine al blocco israeliano su Gaza, ha pubblicato un video sul suo canale X documentando le fiamme scaturite dopo il primo impatto e il rumore degli impatti sulla "Conscience".

Gli attacchi dell’esercito israeliano contro la popolazione civile a #Gaza non sono più ammissibili. Nel raid di questa mattina è stata colpita anche la Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, un atto grave contro un luogo di culto cristiano. Tutta la mia vicinanza a P Vai su X

