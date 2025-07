Urbanistica Milano indagato il sindaco Sala | il focus su Catella chi è il re dei grattacieli che ha ridisegnato la città?

Sulla figura dell'imprenditore Manfredi Catella si è concentrato l'interesse dell'opinione pubblica. Un uomo riservato, della cui storia privata si sa molto poco, ma di cui tutti più o meno conoscono qualche opera o qualche edificio. Nato da genitori siciliani a Livorno e poi cresciuto professionalmente nel Nord Italia, Catella costruisce una carriera colma di successi.

Inchiesta urbanistica Milano, l’impero di Catella: miliardi per rimodellare lo skyline - Dal Bosco Verticale alle operazioni con il Qatar, chi è il re del mattone che si è messo alla guida della rigenerazione urbana della cittÃ

Catella e il nodo urbanistica: "Freno agli investimenti. Ora regole chiare nazionali" - di Andrea Gianni Per gli investitori internazionali la "necessità di avere regole chiare e trasparenti è vitale", perché altrimenti si rischia di vanificare gli effetti positivi della stabilità politica, che è un elemento "determinante e importantissimo" per i mercati.

Caso urbanistica, chiesto carcere per imprenditore Catella - Nel nuovo filone dell'inchiesta della Gdf sulla gestione urbanistica la Procura di Milano ha chiesto anche la custodia cautelare in carcere per Manfredi Catella, fondatore e ceo del gruppo Coima, in campo in progetti immobiliari importanti che stanno cambiando negli ultimi anni lo skyline della città , come Milano Porta Nuova, il Pirellino, lo Scalo di Porta Romana per le palazzine del Villaggio Olimpico e la Biblioteca degli Alberi, in zona Porta Garibaldi-piazza Gae Aulenti.

