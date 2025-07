Asl Benevento concorso per collaboratore amministrativo | i nomi dei 20 vincitori

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Azienda Sanitaria Locale ha ufficializzato gli esiti del concorso, dando atto dei candidati collocatisi in posizione utile nella graduatoria finale di merito. A cominciare dai nominativi dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria che fruiscono della riserva di cui all’articolo 24 del Decreto legislativo del 27102009 n. 150, e segnatamente: GENTILE MIRIAM; TROIANO ANTONIO; TISO ELEONORA; VARRICCHIO DOMENICO; 5. Di dare atto che solo 2 candidati che fruiscono della riserva di cui all’art.1014, c. 1 e 3, e all’art.678, c. 9, del D. Lgs. n.662010 risultano inclusi nella graduatoria finale di merito, e segnatamente: FORCILLO ENRICO; MASUCCI ANGELA; 6. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Asl Benevento, concorso per collaboratore amministrativo: i nomi dei 20 vincitori

