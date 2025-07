Ultim’ora Musetti | arriva una decisione in vista dell’ATP 500 di Washington

Novità importanti per Lorenzo Musetti che ha preso una decisione in vista dell’ATP 500 di Washington: ci sono le sue dichiarazioni. Lorenzo Musetti ha provato a mettercela a Wimbledon, dopo l’infortunio rimediato al Roland Garros – contro Alcaraz in semifinale – e arrivato in un momento incredibile della sua carriera, ed è sceso in campo ma non è riuscito a superare il primo turno del prestigioso Slam. Ha però continuato senza sosta a lavorare con la riabilitazione e gli allenamenti per tornare in campo nel miglior modo possibile e, nelle ultime ore, è arrivata anche una decisione in vista dell’ ATP 500 di Washington. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: musetti - decisione - vista - washington

Musetti tra errori e proteste per decisione var nel match con Navone a Roland Garros - Nel corso del terzo turno del Roland Garros, Lorenzo Musetti ha dovuto affrontare un match impegnativo contro Mariano Navone, caratterizzato da situazioni di altissima tensione.

Semifinali Roland Garros, esplode la polemica: la decisione su Sinner e Musetti - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti affronteranno in semifinale al Roland Garros rispettivamente Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.

Lorenzo Musetti spiega l’infortunio: “Sentivo il muscolo perdere potenza. Fermarsi la decisione giusta” - Lorenzo Musetti ha spiegato l’infortunio rimediato in occasione della semifinale del Roland Garros, che lo ha costretto a ritirarsi contro lo spagnolo Carlos Alcaraz in avvio del quarto set: “ Sono triste e dispiaciuto per come è finita, anche perché fino a quel momento era stato un ottimo incontro.

Ultim’ora Musetti: arriva una decisione in vista dell’ATP 500 di Washington; Mazzata Musetti, i tifosi in ansia: la notizia è ufficiale.

Musetti presente all’ATP 500 di Washington. Tartarini: “Auspichiamo una sua presenza a Torino” - Interviste | “Il tragitto è ancora lungo e non è facile”, afferma il coach spezzino. Scrive ubitennis.com

Musetti post sconfitta Basilashvili: "Ero un zombie in campo, con questa forma fisica non potevo più di tanto" - Lorenzo Musetti ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta con Basilashvili. Segnala eurosport.it