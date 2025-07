Hunter Biden | i democratici hanno perso a causa dell’atteggiamento che avevano nei confronti di mio padre

Hunter Biden, figlio dell’ex presidente americano Joe Biden, ha affermato in un’intervista che i democratici hanno perso le elezioni di novembre a causa dell’atteggiamento che avevano nei confronti di suo padre. Hunter Biden: i democratici hanno perso perchĂ© non sono stati leali a mio padre Nella prima intervista dalle elezioni 2024, Hunter Biden, figlio dell’ex . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Hunter Biden: i democratici hanno perso a causa dell’atteggiamento che avevano nei confronti di mio padre

In questa notizia si parla di: biden - hunter - democratici - perso

Nella prima intervista dalle elezioni 2024, Hunter Biden, figlio dell’ex Presidente, attribuisce all’atteggiamento dei Democratici nei confronti di suo padre le ragioni della sconfitta: “Abbiamo perso le ultime elezioni perché non siamo rimasti leali al leader d Vai su X

La grazia di Biden a suo figlio non è piaciuta quasi a nessuno; Trump-Zelensky, bugie e ricatti. Le radici dell'odio: dalla telefonata per trovare prove contro Hunter Biden all'impeachment; Dopo Joe Biden. Democratici allo specchio e l'esigenza di nuovi leader.

Biden, i malumori dei Democratici dopo la grazia ad Hunter: “Nessuno ... - Per diversi esponenti democratici e per i media di stampo liberal, si tratta di una grave macchia nell'eredità politica di Biden, già compromessa dalla tardiva decisione di abbandonare la corsa ... ilfattoquotidiano.it scrive

Biden grazia il figlio Hunter: «Persecuzione mirata per colpire me ... - Mosca: «Caricatura democratica» Hunter Biden era in attesa di sentenza in due ... Come scrive ilmessaggero.it