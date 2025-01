Lanazione.it - Donna agonizzante in casa e morta in ospedale, indagato il marito

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 14 gennaio 2025 – Novità sullatrovata ina Terranuova Bracciolini con gravi ferite alla testa e poi deceduta alle Scotte di Siena. Ildi Cristina Franchi, 50 anni, risulta. Il nome dell’uomo è stato iscritto nel fascicolo aperto in procura di Arezzo anche se al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla sua posizione. Assistito dall'avvocato d'ufficio Federica Cenciarelli, ilha deciso di avvalersi del consulente nominato dalla procura per l'autopsia in programma domani, mercoledì 15 gennaio, ed eseguita dal professor Mario Gabbrielli alle Scotte di Siena. L'ipotesi di reato al momento sarebbe quella di omicidio colposo. Le indagini dei carabinieri valdarnesi vanno avanti anche in base agli elementi raccolti il primo e non il 2 gennaio come diffuso inizialmente all'interno della, teatro della caduta.