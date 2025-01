Dimarco difende Inzaghi | Sottovalutato il mister merita tanto

Leggi su Ilnerazzurro.it

Corre tra la difesa e l’attacco, facendo bene entrambe le fasi del gioco, ma soprattutto delizia compagni e tifosi con un mancino sia educato che potente. Si tratta di Federico, l’esterno sinistro dell’Inter, il quale è il protagonista della puntata “My Skills” di Dazn, che è disponibile sulla piattaforma streaming a partire da oggi.: “”Tanti gli argomenti toccati da Federicoin questa nuova puntata del format di Dazn. Il giocatore-tifoso, quello che da piccolo andava in Curva Nord per seguire l’Inter: ed oggi puòre quei colori pure sul campo.Una storia bellissima, il quale porta l’esterno nerazzurro dritto nei cuori della gente: sia per un senso di appartenenza che per delle prestazioni da top player. Infatti, oggi il classe ’97 è tra i migliori al mondo sulla fascia sinistra.