Confessa quello che hai fatto con me a letto Grande Fratello Luca Calvani dà ragione a Jessica

Leggi su Caffeinamagazine.it

AlMorlacchi, lucida e spietata, in puntata chiede un fallo di confronto cone spiffera tutto: “Ti sei mai messo sopra ad Amanda nel? Non mi pare, con me sì! Ti sei strusciato addosso a me. Poi sei caduto in basso. Ed è anche uscita quella cosa che io avevo deciso di non far uscire. Sono molto felice perché ho capito che fuori, come diceva bea, il pubblico vede tutto. Hai tirato fuori dello schifo, non hai abbindolato una donna? Qualsiasi donna ci sarebbe cascata. Sapendo che mi ero totalmente infatuata di te, te lo avevo detto sotto le lenzuola. Ti strusciavi addosso a me,era affetto?”.>> “E ora me ne vado a casa”.gela Signorini e tutti gli altri. Non ha altra sceltaPoi ancora: “Tu haii confessionali pieni di rabbia.