Como-Milan 1-2, vittoria rossonera in rimonta con Theo e Leao

Terzain quattro partite per ildi Sergio Conceiçao, che si impone per 2-1 in casa delnel recupero della 19/a giornata. Dopo i ribaltoni contro Juve ein Supercoppa, il deludente pari con il Cagliari in campionato, i rossoneri portano a casa tre punti pesantissimi in riva al lago grazie a due reti dei suoi uomini simbolo:Hernandez e Rafa. Unasofferta ma che consente aldi issarsi momentaneamente in settima posizione con 31 punti in classifica, a -5 dalla zona Champions. Alnon basta il gol all’esordio del nuovo acquisto Diao, i lariani restano impantanati in zona retrocessione con 19 punti alla pari di Parma e Verona.Nel, Conceiçao rispolvera Bennacer a metà campo con Tomori confermato in difesa. In avanti il tridente formato da Pulisic, Morata e