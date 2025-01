Castellammare di Stabia, in carcere la prof di sostegno che fu aggredita dai genitori dei suoi alunni. Ora è accusata di violenza sessuale

Leggi su Open.online

Laessoressa diin servizio presso l’Istituto scolastico “Catello Salvati” didi(Napoli),a novembre da circa 30che denunciavano presunti maltrattamenti nei confronti dei loro figli minorenni, è stata arrestata martedì 14 gennaio. Risulta indiziata dei reati di «maltrattamenti,, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne», commessi nei confronti di alcuni studenti di età inferiore ai 14 anni. Per il giudice gli arresti domiciliari «non avrebbero consentire di inibire alla donna l’utilizzo della rete internet con il conseguente pericolo di avere con altri minori ulteriori contatti analoghi». Per tale motivo si è resa necessaria l’adozione della più grave tra le misure cautelari, quella della custodia in