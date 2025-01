Movieplayer.it - Captain America, Stanley Tucci ricorda: "Mi sono sentito insultato e lusingato al tempo stesso"

Leggi su Movieplayer.it

L'attore era nel cast del primo film del franchise su Cap, Il primo Vendicatore, e hato la sensazione di far parte del MCUsta riscuotendo un grande successo grazie al suo ultimo ruolo al cinema, nell'acclamato film Conclave, ma i fan del Marvel Cinematic Universe lono ancora per il suo ruolo in- Il primo Vendicatore, uscito nel 2011. Secondo Variety,si è soffermato a riflettere sul periodo trascorso a interpretare Abraham Erskine nel primo film di. Prima ha commentato la sua partecipazione al film indipendente Supernova di Harry Macqueen, sottolineando di essersi"triste" per il regista dopo che la pellicola non ha ottenuto il riconoscimento che meritava. Essere trascurati è una cosa che .