Ilfattoquotidiano.it - Caos treni, la curiosa teoria di Bocchino: “Rete complicata perché l’Italia è stretta e lunga. Non è colpa di Salvini”. E Travaglio risponde così

“Quando tu su unaferroviaria come quella del, che èè un paese stretto e lungo e non largo e lungo, apri tutti i cantieri succede quello che sta succedendo. Non si può dare la”. È ladell’ex parlamentare Italoche, ospite insieme a Marcoe Chiara Appendino di Accordi&Disaccordi, condotto da Luca Sommi sul Nove, si è prodigato in una difesa a spada tratta del ministro dei Trasporti. Sagace la risposta del direttore del Fatto Quotidiano: “Lei sta affermando che oggi con la catastrofe deiche dura da mesi, se ci fosse un governo di centrosinistra, Meloni,e Tajani non se la prenderebbero con il ministro dei Trasporti ma a quello della Sanità? Ma a chi bisogna rivolgersi per avere spiegazioni?”.