Oasport.it - Calendario Europei short track 2025: programma, orari giornalieri, tv, streaming

Leggi su Oasport.it

Dal 17 al 19 gennaio l’anello di ghiaccio di Dresda (Germania) sarà teatro deglidi. In questa sede vedremo scendere in pista i migliori esponenti del Vecchio Continente nelle distanze che vanno dai 500 metri individuali alle staffette e lo spettacolo non mancherà di certo. L’Italia vorrà recitare un ruolo da protagonista.Fari puntati su Pietro Sighel che sarà tra i protagonisti più attesi della competizione. Il 25enne trentino non è stato autore di una prima parte d’annata scintillante anche perché volutamente l’attenzione degli allenamenti si è concentrata sull’essere al massimo nelle competizioni dell’inverno, come appunto quella in terra tedesca.Compagine tricolore che potrà contare sull’apporto anche di Arianna Fontana. La fuoriclasse valtellinese quest’anno si è spesa moltissimo, dividendosi tra questa disciplina e lo speed skating.