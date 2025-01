Bill Skarsgård potrebbe ottenere un nuovo ruolo nel MCU

Leggi su Cinefilos.it

unnel MCUQuando Eternals è uscito nel 2021, è diventato il primo film “marcio” dei Marvel Studios, secondo l’indicatore di gradimento di Rotten Tomatoes. Sfortunatamente, il fatto che sia arrivato nelle sale durante gli ultimi mesi della pandemia ha fatto sì che abbia faticato ad avere un impatto significativo al botteghino. Sebbene non si possa negare che fosse un po’ troppo pieno di elementi (e che vantasse un cattivo poco incisivo in Kro, doppiato da), c’erano molte cose di Eternals che funzionavano. Il film ha probabilmente una fama negativa immeritata, soprattutto perché ha mostrato un lato diverso del MCU e ha gettato le basi per alcune emozionanti storie future.A distanza di quasi quattro anni, i Marvel Studios non hanno però ancora annunciato piani per riportare sullo schermo quei personaggi.