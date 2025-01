361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 13 gennaio 2025

Bene il debutto della fiction tratta dal celebre romanzoNella serata di ieri, lunedì 13, su RaiI Uno, la serie evento de Il Conte di Montecristo si impone con ben 5.005.000 spettatori pari al 26.9% di share.Non regge l’urto, l’appuntamento serale con Grande Fratello con 2.260.000 spettatori con uno share del 17%.Su Rai2 Boss in Incognito si ferma a 848.000 spettatori pari al 3.9%, nella presentazione in onda dalle 21:24 alle 22, e 1.089.000 spettatori pari al 6.3% dalle 22 alle 23:46.Su Italia1 The Avengers ottiene 1.235.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose conquista 724.000 spettatori e il 4.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 722.000 spettatori (4.8%). Su La7 In viaggio con Barbero: Francesco, un santo scomodo raggiunge 1.101.000 spettatori e il 5.