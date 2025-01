Ilfoglio.it - Ancora guasti e disagi sulle linee ferroviarie. Roma Termini bloccata per “accertamenti tecnici”

L'ultimo problema tecnico è quello di oggi pomeriggio a. La circolazione è stata sospesa per circa un'ora pere poi, intorno alle 19, Rete ferroviaria italia ha fatto sapere che il transito è in graduale ripresa “con possibili variazioni di percorso con rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni”, mentre, avverte l'azienda, “i treni a lunga percorrenza coinvolti nella precedente sospensione della circolazione hanno registrato rallentamenti fino a 90 minuti”. Come si legge sul sito di Trenitalia negli aggiornamenti sulla mobilità, era “stato richiesto l'intervento deiper consentire la regolare ripresa della circolazione”, con il rischio di ritardi e disservizi per i treni Alta velocità, intercity e regionali. Un intervento che ha fatto fermare sei i treni Av, comprese leche portano da Torino a Salerno, e da Napoli a Milano.