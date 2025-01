Ilfoglio.it - Alla Camera 73 mila firme per il nucleare, mentre il piano del governo è ancora in stand by

ildelsulby, oggisono state depositate leper la proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Azione, Radicali italiani e una serie di altre associazioni. Il quorum delle 50è stato raggiunto in appena quattro giorni, ma al termine della raccolta la proposta è stata sottoscritta da più di 73persone. La legge prevede che ilprovveda a un riassetto normativo per consentire che sia possibile autorizzare la costruzione e l’esercizio di centrali nucleari della più avanzata tecnologia oggi disponibile, cioè la terza generazione a fissione, che venga costituita un’Autorità indipendente di sicurezza e che venga avviata una campagna di informazione pubblica. Obiettivi che in teoria anche i partiti di maggioranza dovrebbero condividere, visto l’attivismo dele del ministero dell’Ambiente.