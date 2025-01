Amica.it - Alessandro Preziosi torna nella seconda stagione del thriller "Black Out 2": ecco tutte le anticipazioni della serie tv di Rai 1

L’isolamento prosegue per i superstiti. Ma il mistero che li avvolge e gli omicidi all’interno del resort, no. Stasera in tv, dopo due anni di attesa, arriva finalmente ladiOut. E se la prima aveva come sottotitolo Vite sospese, questa, che ha sempreper protagonista, è chiamata Le verità nascoste. Laprodotta da Rai Fiction e dalla Èliseo Entertainment di Luca Barbareschi, va in onda alle 21.30 su Rai 1 e in contemporanea in streaming su RaiPlay. Dove sono presenti anchele puntate precedenti.Quattro prime serate, 8 episodi in tutto, per cercare di capire cosa sta accadendo tra le montagne innevateValle del Vanoi e al Cima Paradisi, l’Hotel al centrovicenda.