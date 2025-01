Ilrestodelcarlino.it - Acqua: mezzo dietrofront sugli aumenti. Le associazioni di categoria dicono sì. Poi però ci ripensano: "Servono aiuti"

Si è evidenziata la necessità di una convocazione urgente dell’Aato e di Mms in relazione a questo aumento appurato nelle bollette dell’per valutare ogni possibile sforzo per sostenere famiglie e imprese in difficoltà. I rappresentanti delle categorie hanno ribadito con decisione che pur condividendo gli obiettivi di medio e lungo periodo e la necessità di interventi strutturali è fondamentale mantenere i costi di tale servizio all’interno di parametri sostenibili per le imprese del territorio. E’ questa la frase conclusiva della nota stampa con cui ledidel cosiddetto G10 hanno riassunto l’incontro con Marche Multiservizi sul tema delle bollette. Ma dietro questa frase ci sono state ore di trattative, perché non c’era nella versione iniziale del comunicato stampa inviato ieri da Confindustria.