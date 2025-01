15 gennaio | doppio di mercoledì della Premier League – Speciale 5 1 consigli e pronostici sulle scommesse

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Con l’azione infrasettimanaleche si svolgeràsera, avremo quattro scontri da tutta l’élite inglese.Con tutti gli occhi puntati sugli Emirati mentre l’Arsenal accoglie i rivali storici del Tottenham nel nord di Londra, anche Aston Villa e Newcastle ruberanno il centroscena.Per quelli di voi che desiderano trascorrere unsvolazzante, abbiamo dato un’occhiata a due deipiù interessanti.19:30 Newcastle-Wolves Mentre il Newcastle potrebbe essersi trovato al centro di una vera lotta al ritorno dalla sosta per le nazionali di novembre, i Magpies sono tornati a ruggire con un certo stile. Dopo aver ottenuto un sensazionale vantaggio nella Coppa EFL la scorsa settimana vincendo 2-0 in casa dell’Arsenal, gli uomini di Eddie Howe trovano l’atmosfera nel loro campo ai massimi livelli.