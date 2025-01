Sport.quotidiano.net - X Martiri, tris d’autore

consandolo 0 x3 CONSANDOLO: Lesi, Bianconi (20’st Colombani), Bozzato (17’st Frighi), Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Cataldo (13’st Gentili), Colino (32’st Hassan), Giberti, Nicolasi. A disp: Guidi, Faggioli, Chahbouni, Trotta, Kalogeropoulos. All. Dirani. X: Aleotti, Bonaguro, Berveglieri (34’st Di Pasquale), Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni, Montanari, Manfredini (22’st Vaccari), Buoso (30’st Zaffi), Ercolano (8’st Felice). A disp: Stracuzzi, Pavinato, Curarati. All. Bolognesi. Arbitro: Ferri di Bologna. Note: ammonito Colino. Marcatori: 16’pt e 8’st Manfredini, 16’st Felice. Cala illa Xe inguaia il Consandolo, alla seconda sconfitta consecutiva, finito nella fascia play out. E’ stata una partita a senso unico. Ospiti pericolosi al 14’: sponda di Manfredini per Ercolano, il tiro sul primo palo è preda di Lesi.