Vertice sulla guerra in Ucraina. La Svizzera a Trump e Putin:: "Pronta a ospitare il vostro incontro"

Dopo la Slovacchia, anche la Serbia e lasi candidano adilpiù atteso degli ultimi anni, quello tra Donalde Vladimir. Nonostante il disaccordo dell’Ue, entrambi i presidenti hanno dato la loro disponibilità.ha dichiarato: "Lo stiamo organizzando", mentre il Cremlino ha confermato che non ci sono "condizioni preliminari" per il dialogo. La, forte della sua neutralità e di un passato di vertici storici, ha offerto il suo territorio senza coinvolgersi direttamente nelle trattative. La Serbia ha sottolineato il suo sostegno sia ache a, proponendosi come terreno neutrale. La Slovacchia era stata la prima a proporsi peri colloqui. Tutti e tre i Paesi sono aderenti alla Corte Penale Internazionale, che ha emesso un mandato di arresto per crimini dicontro