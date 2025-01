Zonawrestling.net - Tyler Bate pronto a rientrare in WWE dopo l’infortunio

non appare sul grande schermo della WWE dal 2 luglio 2024, quando, durante una puntata di NXT, si ruppe il grande pettorale sinistro mentre stava combattendo un match con Pete Dunne contro gli Hank and Tank, tag team formato da Hank Walker e Tank Ledger. Il rientro è molto atteso dai fan del lottatore britannico, ma fortunatamente per il WWE Universe questo attesissimo ritorno potrebbe avvenire prima del previsto.Secondo PWInsider,è infatti molto vicino al rientro e potrebbe comparire nello show rosso della WWE da un momento all’altro. Durante il periodo di convalescenza, ha subito un intervento e ha approfittato del tempo fuori dai riflettori per rinnovare totalmente il suo look.