Tre latitanti napoletani arrestati in Spagna | operazione congiunta tra Polizia Nazionale e Squadra Mobile di Napoli

intre pericolosilegati al clan Formicola-Marigliano:tradiIeri sera e il primo pomeriggio odierno sono stati catturati 3 pericolosiin, nella città di Marbella, dalla Policia Nacional, in cocon ladi, il Servizio Centrale Operativo e la sua Unità Operativa incardinata presso l’UDYCO della Policia Nacional. I tre ricercati sono: S. M., di anni 67, M. S., di anni 48 e C. M. di anni 24. I tre sono legati da vincoli di parentela. Infatti, S. M. è suocero di M. S. e nonno di C. M.Avevano trovato riparo inper eludere diversi provvedimenti restrittivi della libertà personale a loro carico emessi dall’Autorità Giudiziaria Italiana e le loro ricerche erano state estese in tutto il territorio continentale in quanto destinatari di Mandato di Arresto Europeo.