The Weeknd continuerà la carriera con il suo vero nome? "Non finirà finché non lo fai tu"

Dopo circa sedici anni trascorsi sotto lo pseudonimo di The, Abel Tesfaye potrebbe abbandonare il celebre sopranper i suoi progetti futuri.L’artista è la cover story di Variety, magazine sul quale si è raccontato in occasione dell’uscita del nuovo album Hurry Up Tomorrow in uscita il prossimo 24 gennaio. Parlando del prossimo lavoro in studio, Tesfaye è ritornato al 2022 quando si era tenuto il noto concerto al Sofi Stadium in California. “Hey Los Angeles“, erano state le parole pronunciate dall’artista prima che la sua voce si bloccasse. Apprestandosi ad iniziare la performance del pezzo successivo, per la prima volta nella sua vita, la sua fonte di potenza e voce inconfondibile, era scomparsa. Dopo solo quattro brani, a causa dell’assenza di voce, il concerto volgeva al termine.