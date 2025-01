Tennis Rublev | Dopo Wimbledon non vedevo il motivo di vivere ora sto meglio

Leggi su Sportface.it

Andreyta numero 9 al mondo, ha dovuto affrontare alcune difficoltà mentali nel corso degli ultimi anni. L’atleta russo si concede ai taccuini di The Guardian per una lunga intervista: “Mi sento decisamente molto“, inizia, che parla della sua battaglia contro la depressione e i comportamenti autolesivi in campo. “Non sono ancora nel posto in cui vorrei essere, ma, finalmente, ho una base. Ho qualcosa su cui camminare perché, sei mesi fa, sono arrivato al momento peggiore della mia vita in termini di come mi sento riguardo a me stesso“.“Nonildi”Il momento chiave per il cambiamento è stato, durante il quale è stato sconfitto al primo turno da Francisco Comesana, alla sua prima partita nel tour ATP. “Quello è stato il momento peggiore che ho affrontato.