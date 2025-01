Lanazione.it - Scivolone Zenith in casa, vince San Marino

Prato 0 SanPRATO (4-3-1-2): Brunelli; Fiaschi, Cela, Pupeschi, Perugi; Kouassi (53’ Falteri), Cecchi (70’ Asprone), Rosi (75’ Saccenti); Toci (50’ Nistri); Cellai, Longo (70’ Mertiri). All. Settesoldi. SAN(4-3-3): Lattisi; Pericolini, Fabbri, Pasa, Miglietta (77’ Yakubiv); Haruna, Toure, Arcopinto; Passewe (90’ Muro), Sollaku (67’ Gennari), Di Francesco (64’ Di Lauro). All. Biagioni. Arbitro: Trombello di Como. Reti: 44’ e 52’ Passewe. Brutta battuta di arresto per laPrato, che perde lo scontro diretto salvezza contro il Sane rimane inchiodata in zona play out nel girone D di serie D con 19 punti. La squadra disi fa preferire sul piano del gioco nei primi minuti di gara, senza però riuscire a concretizzare la supremazia territoriale.