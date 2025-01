Ilgiorno.it - Scandicci cala il poker e si conferma d’argento vivo. Uyba, l’incipit è pura illusione: niente impresa-bis

Troppoper laBusto Arsizio. Le toscane infilano la quarta vittoria di fila. Seconde della classe e lanciatissime ai vertici della pallavolo italiana, dietro solo all’Imoco Conegliano, non hanno avuto problemi a superare per 3-0, sul tarafelx del PalaWanny di Firenze, una volenterosa, una delle sorpresissime della stagione, che nulla ha potuto contro la potenza di Antropova, Mingardi e Herbots. Le farfalle, capaci all’andata di vincere clamorosamente l’incontro, hanno faticato in ogni fondamentale. Nel primo set le bustocche sono partite bene, portandosi sul 10-8 con la Piva, ma è stato un fuoco di paglia perché la ex Herbots e la Antropova hanno pareggiato a quota 10. Un’altra ex come Camilla Mingardi ha stampato il muro del 15-11 e la Savino Del Beneè scappata via fino al 25-18 firmato dalla Herbots.