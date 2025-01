Romadailynews.it - Roma: controlli nel fine settimana, 1.500 sanzioni per comportamenti scorretti alla guida

Sono piu’ di 1.500 isanzionati dPolizia Locale diCapitale per mancato rispetto delle regole sulla sicurezza stradale: 10 le patenti ritirate perin stato di ebbrezza. Nel corso delle attivita’ di vigilanza, una pattuglia ha fermato un cittadino, colto mentre procedeva a zig zag a bordo della sua vettura, in quanto impegnato a usare il telefono cellulare. Poiche’ aveva meno di 20 punti sulla patente, in aggiuntasanzione di diverse centinaia di euro e la decurtazione dei punti dpatente, e’ stata applicata la misura della sospensione breve del titolo diper 7 giorni, come previsto dal nuovo codice della strada, oltresospensione determinata dal provvedimento prefettizio. Mirate verifiche eseguite dagli agenti anche presso locali pubblici e attivita’ commerciali, con attenzione alle zone della movida:per una somma complessiva di oltre 20mila euro per vendita, somministrazione e consumo illegale di bevande alcoliche.