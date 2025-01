Rachel Zegler in lizza per interpretare Christine in Il Fantasma dell’Opera

Leggi su Cinefilos.it

inperin IlUn altro adattamento di The Phantom of the Opera è in fase di sviluppo per Disney+ e il progetto potrebbe ora concentrarsi sulla sua protagonista femminile, che sembra possa essere.Secondo lo scooper MTTSH,(Biancaneve, West Side Story, Shazam! Fury of the Gods) sarebbe considerata dalla produzione per, l’oggetto dell’ossessione deldel titolo. Non è chiaro se questo significhi che è effettivamente in trattative per il ruolo o semplicemente che è qualcuno a cui lo studio è interessato.Intitolato Phantom, questo young adult tratto dal romanzo classico di Gaston Leroux sarà diretto e prodotto da Kenny Ortega, che ha guidato due importanti franchise Disney con High School Musical e The Descendants.