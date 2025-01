Processo ai violenti di Askatasuna lo Stato chiede 68 milioni per i danni alle manifestazioni No Tav

Secoloditalia.it - Processo ai violenti di Askatasuna, lo Stato chiede 6,8 milioni per i danni alle manifestazioni No Tav

per oltre 6,8 mln di euro: è la richiesta avanzata dall’Avvocatura delloper conto della presidenza del Consiglio e dei ministeri di Interno e Difesa nei confronti degli esponenti del centro sociale, attualmente aa Torino. La richiesta, che copre siapatrimoniali sia non patrimoniali, riguarda, tra l’altro, le spese sostenute in occasionicontro la realizzazione della linea ad alta velocità ferroviaria Torino-Lione in Valsusa. Telt, la società italo francese incaricata della progettazione, realizzazione e gestione dell’opera, per conto suo, ha chiesto un milione dia titolo provvisionale.Maxiin corso a Torino agli esponenti del centro socialeQualcosa si muove. Il maxiin corso a Torino contro le frange No Tav inizia a produrre qualche risultato.