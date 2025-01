Ilrestodelcarlino.it - "Preso gol nel loro momento peggiore"

Palermo Per Paolo Mandelli è la prima sconfitta della sua gestione, e la sua espressione davanti ai microfoni non è certo allegra, anche se non appare completamente insoddisfatto. "Se devo analizzare solo il secondo tempo siamo mancati in alcuni momenti chiave. Abbiamo avuto però almeno due occasioni importanti per pareggiare, mi viene in mente la palla che, sul cross di Caldara, Pedro non è riuscito a deviare in rete, sono quegli episodi che possono cambiare la partita. Secondo me la prestazione l’abbiamo fatta, però il risultato dice che il Palermo ha vinto 2 a 0 e bisogna accettare il risultato". Due reti evitabili: "Sì, è mancato qualcosa a livello di intensità difensiva e voglio rivedere i due episodi. Soprattutto il primo gol, per me siamo stati ancora una volta penalizzati dal Var, i ragazzi dicevano che Brunori aveva controllato la palla con un braccio ed è stato valutato solo se c’era fuorigioco.