Ilgiorno.it - Patologie del pavimento pelvico: al San Gerardo un pace-maker per l’elettrostimolazione sacrale

Monza, 13 gennaio 2025 – Ledel basso apparato urinario sono disturbi frequenti e molto fastidiosi fra le donne. Per di più sono anche difficilmente curabili, almeno attraverso le terapie convenzionali. Chi ha avuto figli, del resto, ben conosce la necessità di un’attivazione puntuale del. All’ospedale Sandei Tintori, nel reparto di Ginecologia chirurgica e in Chirurgia II, è stato attivato un innovativo servizio di neuromodulazione, una metodica innovativa volta alla risoluzione di alcune di queste, come la vescica iperattiva, la ritenzione urinaria cronica e l’incontinenza anale e in casi selezionati anche per la sindrome da ostruita defecazione. Cos’è la neuromodulazioneLa neuromodulazioneconsiste in una elettrostimolazione continua, secondo parametri elettrici ben definiti, variabili nel tempo, di un nervo(S3) mediante l’impianto in sala operatoria di un sistema programmabile dall’esterno, ovvero una sorta di