Ocean Viking a Taranto sbarcano in 101

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.38 E'arrivata nel porto dila navedella ong Sos Méditerranée con a bordo 101 naufraghi soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Sono in corso le operazioni di sbarco.Tra i migranti, anche 29 donne e 23 minori non accompagnati,tra cui un bimbo di 1 anno Le operazioni di accoglienza sono coordinate dalla Prefettura di.Alla nave era stato assegnato inizialmente il porto di Ravenna, ma in seguito,dopo le segnalazioni dell'equipaggio sulle avverse condizioni meteo,è stato disposto lo sbarco in un approdo più vicino.