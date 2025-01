Oasport.it - Nicola Jarry attacca Sinner sul caso Clostebol: “Io trattato diversamente da lui”. La risposta del n.1 del mondo

Il 16-17 aprile è prevista l’udienza preso il Tribunale Arbitrale dello Sport a Losanna, in merito alla vicenda che vede coinvolto Jannik. La doppia positività aldel n.1 deldel tennis è tema da tempo dibattuto e in primo grado l’azzurro era stato completamente scagionato da tutte le accuse. La WADA ha impugnato quella sentenza e deciso di fare ricorso non additandodi essersi dopato, ma ritenendo che sia stato negligente per le responsabilità del proprio staff. Per questo, è stata proposta una squalifica di 1-2 anni.Ed ecco che su come si sia articolato ildi Jannik ci sono state e ci saranno reazioni. In particolare, ad aver fatto rumore negli ultimi giorni le dichiarazioni del cileno, avversario sconfitto quest’oggi al primo turno degli Australian Open da, che ha lamentato un trattamento di disparità rispetto al n.