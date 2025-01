Lanazione.it - Montecatini, la rivoluzione organizzativa: saranno due i dirigenti comunali

Terme, 13 gennaio 2025 – Il sindaco Claudio Del Rosso prosegue il percorso che, dopo l’azzeramento di quasi tutte le 14 posizioni organizzative, porterà al ripristino della dirigenza in Comune. Il segretario comunale Vincenzo Lissa, per il momento, ha ricevuto la responsabilità di tutti gli uffici, la Giunta lavora per i passaggi successivi. L’obiettivo è quello di arrivare a duee sei posizioni organizzative. Non sarà un passaggio indolore, perché qualcuno è destinato a perdere la posizionee i relativi benefici. Nei giorni scorsi, Del Rosso ha incontrato i sindacati per parlare dellain atto nella macchina comunale. E da lui è arrivato un appello diretto a chi, per forza di cose, tornerà nella posizione di funzionario. Il sindaco ha sottolineato che un dipendente deve essere prima di tutto leale verso l’ente per il quale lavora, al di là degli amministratori in carica in quel momento.