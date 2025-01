Tvplay.it - Milik in una rivale storica della Juve, trasferimento assurdo in Italia!

In casasi lavora alle entrate ed alle uscite. Il club bianconero non può sbagliare scelte, specialmente per il reparto offensivo.Il pari contro il Torino è l’ennesimo in questa stagione e lavive un periodo molto difficile. Il club bianconero avrà un gennaio terribile e per Thiago Motta sarà importante fare risultati visto che anche la zona Champions non è al momento di facile raggiungimento. Ora ci sarà l’Atalanta, poi i bianconeri affronteranno Milan e Napoli; in contemporanea il dirigente Cristiano Giuntoli lavora sul mercato per rinforzare la rosa, in tutti i reparti.in unain! (Lapresse) TvPlayUno dei problemi principali in casaè senza dubbio l’attacco. Il futuro di Dusan Vlahovic resta in bilico causa un contratto in scadenza tra 18 mesi e nessuna intenzione di rinnovarlo, poi ci sono altre situazioni ma al momento manca un vero e proprio vice dell’attaccante serbo.