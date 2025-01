Ilgiorno.it - Milano da record: 87 cellulari rubati in 5 giorni. I ladri traditi dal gps di due iPhone

, 13 gennaio 2025 – Ottantasette telefoninel giro di cinque. Una media di quasi diciotto colpi al dì tra il 5 e il 9 gennaio. Isono finiti tutti a due pakistani di 39 e 40 anni,dal segnale gps di duee fermati con l'accusa di ricettazione dagli agenti delle Volanti. Ottosono già stati restituiti, mentre di altri trentasei sono stati individuati i proprietari; dei restanti 43, verranno pubblicati i dati nei prossimisul sito web della Polizia di Stato. Le chiamate al 112 Stando a quanto ricostruito, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio 2025, due diciottenni hanno chiamato la centrale operativa di via Fatebenefratelli nel giro di pochi minuti: la prima ha riferito che il segnale di geolocalizzazione dell'della madre, rubato su un tram l'8 gennaio scorso, dava come posizione l'incrocio tra viale Stelvio e via Bassi; la seconda, derubata in metrò a Cadorna il 9, ha segnalato il medesimo luogo per il positioning del suo cellulare.