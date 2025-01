Lanazione.it - Medico arrestato: aveva un ambulatorio abusivo per interventi estetici. Due episodi-choc

Montignoso (Massa Carrara), 13 gennaio 2025 – L’arresto è scattato questa mattina all’alba: in carcere è finito un, su esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare eseguita dalla guardia di finanza di Massa Carrara con i militari della sezione navale di Marina di Carrara. Sequestrato anche una Montignoso: viallestito una vera e propria sala operatoria in pessime condizioni igienico-sanitarie, dove con l’assistenza della propria compagna eseguiva prestazioni “basiche” di medicina estetica, ma anche più specifici e invasivi trattamenti di chirurgia plastica, preceduti dalla somministrazione di anper via endovenosa. Quest’ultima attività avveniva in assenza della necessaria abilitazione e in un luogo privo dei presidi sanitari idonei a poter affrontare eventuali complicazioni che sarebbero potute insorgere: in particolare, il, secondo le accuse, in assenza di ogni abilitazione, sottoponeva i pazienti ad anestesia totale, con sedazione profonda, anche per eseguire banali, ad esempio iniezioni di botulino, mettendo a repentaglio l’incolumità del paziente.