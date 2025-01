Ma come fa? Chanel Totti pubblica queste immagini e scoppia la polemica

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una vera e propria bufera èta sunelle ultime ore. La figlia di Francescoe Ilary Blasi hato un paio di foto su Instagram e subito dopo i suoi follower si sono letteralmente scatenati. Già in passato era stata spesso contestata, ma stavolta c’è chi è andato oltre, scagliandosi contro la 17enne, la quale per ora ha preferito non replicare alle dure critiche.I cosiddetti odiatori della rete sono stati implacabili con, visto che le critiche sono state veramente pesanti. A fare rumore è stata la location nella quale l’adolescente si è immortalata, infatti alcuni utenti hanno iniziato a contestare pesantemente la sua decisione di esporsi in quel modo mentre altri ragazzi della sua età sono impegnati in altro.Leggi anche: “Seppellitemi coi soldi”.