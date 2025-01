Anteprima24.it - Lungomare di Salerno, caccia ai topi: ecco come si fa

Tempo di lettura: < 1 minutoÈaisuldi. Prosegue, zona dopo zona ed anche durante il più freddo periodo invernale, l’intervento di derattizzazione programmato dall’Asl dinella città capoluogo, dove non mancano video di denuncia di cittadini esasperati per la presenza dei roditori. Gli operai della Tineos, l’impresa che per conto dell’azienda Sanitaria locale è impegnata nella sistemazione delle trappole adi, questa mattina erano al lavoro sulcittadino. L’intervento, che si svolgerà in diverse fasi,ci ha spiegato il responsabile del procedimento Giuseppe Stile, prevede l’utilizzo di esche posizionate in modo strategico nei punti critici della passeggiata. Ma anche negli appositi contenitori che non consentono ad animali domestici di avvicinarsi e quindi mettere a rischio la propria salute.